Пермь, 26 марта, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 26 марта в розыгрыше Единой лиги ВТБ.

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«Калев» (Таллин, Эстония) — ВЭФ (Рига, Латвия) 74:82 (17:16 18:23 24:20 15:23)

(17:16 18:23 24:20 15:23) «Парма» (Пермь) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 75:84 (18:25 23:16 14:16 20:27)

Завтра, 27 марта, в Единой Лиге ВТБ пройдут два матча, УНИКС — «Автодор» и «Химки» — ЦСКА. Последний имеет важное значение для распределения первых трёх мест на предварительном этапе.

Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.