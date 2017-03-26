Донецк, 26 марта, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Пять человек погибли при крушении украинского вертолета Ми-2 в Донбассе. Об этом заявил спикер МОУ по вопросам «АТО» Александр Мотузяник в эфире телеканала «112 Украина».

Dnr-news.com Модернизированный украинскими инженерами вертолет Ми-2

«По предварительной информации, имеем 5 погибших, — сказал он. — Это трое членов экипажа и два пассажира».

Мотузяник добавил, что в настоящее время на месте трагедии работают спасатели и военные.

26 марта пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в Донбассе потерпел крушение украинский военный вертолет Ми-2. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Малиновка недалеко от Краматорска.

Информации о погибших тогда не было.

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