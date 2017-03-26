Киев, 26 марта, 2017, 19:28 — ИА Регнум.

Глава Украины Петр Порошенко недавно подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который более 30 лет простаивает на судостроительном заводе в Николаеве. Об этом сообщает издание «НикВести» со ссылкой на первого замглавы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня.

(сс) Hermann1971 Ракетный крейсер «Украина» у стенки завода им. 61 Коммунара 1 октября 2009 года

«У вас стоит крейсер «Украина», есть Указ президента о его демилитаризации, — сказал Бонь, выступая на митинге работников Судостроительного завода имени 61 коммунара. — Если снять вооружение и продать то, что останется, — там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же».

Он также добавил, что кабинет министров Украины уже начал готовить проект постановления о демилитаризации корабля.

«Проект без замечаний уже согласовали Минобороны и «Укроборонпром», — говорит Бонь. — На очереди — его рассмотрение в Министерстве финансов и Министерстве юстиции».

Напомним, крейсер «Украина» был заложен летом 1984 г. по заказу ВМФ СССР и спущен на воду 11 августа 1990 г. Недостроенное судно перешло в собственность Украины 1 октября 1993 г.