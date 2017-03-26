Уфа, 26 марта, 2017, 19:15 — ИА Регнум. По факту столкновения железнодорожных составов в Башкирии, принадлежащих Учалинскому горнообогатительному комбинату, проводится проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Башкортостан.

Amur.info Столкновение грузовых поездов

«Около ПГ г. Учалы столкнулись 2 грузовых железнодорожных состава, принадлежащих горнообогатительному комбинату, — говорится в сообщении. — Есть пострадавшие. По данному факту следственными органами СКР по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка».

По данным следствия, железнодорожные составы, попавшие в аварию, следовали навстречу друг другу.

«Один из составов был пустой, другой был нагружен рудой и ГСМ,-говорится в сообщении. — Местные жители не пострадали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Учалинском районе Башкирии на железной дороге произошло столкновение двух грузовых поездов. По предварительной информации, в результате ЧП погибли 3 человека.

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