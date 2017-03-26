Москва, 26 марта, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Из Сирии в Российскую Федерацию вернулись все военнослужащие батальона военной полиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии ЮВО Минобороны России. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил командующий 58-й армией МО России, генерал-майор Евгений Никифоров.

Function.mil.ru Военная полиция РФ

«Этот нелегкий экзамен вы сдали, — сказал генерал-майор на торжественном митинге. — Оценку вам, самое главное, поставил народ Сирии, где вы с честью выполнили все задачи. Самое главное — вы все вернулись».

При этом Никифоров добавил, что российские военнослужащие, побывавшие в Сирии, приобрели бесценный опыт.

«Опыт будет наращиваться с применением подразделений на территории Сирии», — сказал Никифоров.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года Минобороны России сообщало о направлении батальона военной полиции в Алеппо. В разных СМИ также появилась информация об отправке на авиабазу Хмеймим в Сирии военнослужащих батальонов специального назначения «Запад» и «Восток» Минобороны РФ, дислоцированных в Чечне.

Читайте также: Кадыров подтвердил сведения о нахождении в Сирии чеченских военнослужащих