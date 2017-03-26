Комрат, Молдавия, 26 марта, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Жители Гагаузии, включая водителей грузовых авто и других автовладельцев, провели 26 марта предупредительную акцию протеста, перекрыв ряд трасс республиканского значения в трех районах автономии, включая трассу Кишинев-Джурджулешты. Как передает корреспондент ИА REGNUM, протестующие требовали от властей Молдавии отменить «драконовское» повышение штрафов за нарушение ПДД, аннулировать договор о сдаче в концессию 40% территории Молдавии американской кампании Frontera Resources, позволяющий добывать сланцевый газ и нефть.

Guttorm Flatabø Стелла при въезде в гагаузский район

В акциях приняли участие более 100 автомобилей и несколько сотен жителей автономии. Несмотря на угрозы и запугивание со стороны молдавских полицейских акции продолжались несколько часов. Затем манифестанты разблокировали трассы, предупредив, что в случае невыполнения их требований, в следующий раз дороги будут заблокированы на неделю.

Накануне в Комрате прошла еще одна акция протеста автомобилистов. Около сотни владельцев автомобилей с приднестровской регистрацией протестовали против решения молдавских властей ввести штрафы для владельцев авто с приднестровскими номерам, проживающих при этом в Молдавии. «Приднестровье — это уже не часть Молдовы?» — задавались риторическим вопросом участники акции протеста.

В случае, если власти Молдавии не прислушаются к их требованиям, автовладельцы также пообещали прибегнуть к блокированию республиканских трасс.