Берлин, 26 марта, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Легковой автомобиль протаранил группу велосипедистов в столице Германии, сообщает газета Berliner Morgenpost.

Andrew Dressel Велосипед

Инцидент произошел в воскресенье днем, 26 марта, во время проведения весенней велогонки в районе Ванзе.

По данным издания, в результате ДТП пострадали не менее 4-х человек (трое велосипедистов и один из судей).

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Местные власти считают, что ДТП с участием автомобиля и велосипедистов не является терактом.