Москва, 26 марта, 2017, 17:55 — ИА Регнум.



(сс) JeppeSmedNielsen Футбольная тренировка

В турнире приняли участие32 команды из детских домов и школ интернатов представляющих Москву, Московскую, Тверскую, Ярославскую, Владимирскую, Рязанскую, Тамбовскую, Тульскую, Калужскую и Смоленскую области.

Всероссийский футбольный турнир «Игра твоей мечты» прошел впервые. Команда Шаталовского детского дома в финальном матче обыграла футболистов из Владимирской области. Третье место заняла команда Рыбновской школы — интерната из Рязанской области.

Победители турнира получили путевки на недельную поездку в детский футбольный лагерь в Подмосковье немецкого клуба «Штуттгарт».

Проведение футбольного турнира среди детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты» может в будущем стать очень доброй традицией цитирует ТАСС слова директора соревнований Антона Стременовского.

«В первую очередь, мы делали этот турнир для детей. Очень хочется, чтобы они почувствовали, что такое футбол, как это замечательно. Мы даже попросили сегодня присутствовать настоящих фанатов, чтобы атмосфера была соответствующей. Ребята показали отличную бескомпромиссную игру и заслужили слова похвалы», — отметил Антон Стременовский.

«Конечно, хочется, чтобы турнир стал доброй традицией. Мы провели его впервые, честно говоря, не знали, как все получится, что из этого выйдет. Я рад, что турнир прошел успешно, было много зрителей и настоящих эмоций», — добавил он.