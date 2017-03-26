Санкт-Петербург, 26 марта, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут искать новые формы взаимодействия. Соответствующие поручения были даны по результатам встречи в Петербурге спикера Госдумы, председателя парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслава Володина и председателя ПАСЕ Педро Аграмунта, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Partido Popular Comunitat Valenciana Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт

На встрече стороны пришли к соглашению, что у обеих организацией есть совместная повестка, которая их объединяет — это наиболее чувствительные для всех стран организаций проблемы: борьба с терроризмом, наркотрафиком, миграционные вопросы.

«В том числе была высказана идея о том, что было бы целесообразно проводить совместные конференции по этим темам. Обе стороны выступили за поиск формы взаимодействия обеих парламентских ассамблей — ПАСЕ и ОДКБ. В этой связи были даны поручения аппарату ПАСЕ и секретариату ПА ОДКБ выработать предложения по данному вопросу, по поиску формы взаимодействия», — сообщил журналистам один из российских участников встречи.

В ходе встречи с Вячеславом Володиным Педро Аграмунт высказал надежду, что российская делегация вернется в ПАСЕ до начала 2018 года.

«Хотя мой председательский срок на ассамблее начался с того, что российская делегация отсутствовала у нас, я очень надеюсь и думаю, что, когда мой председательский срок закончится, Российская Федерация уже будет в ассамблее», — цитирует слова Аграмунта ТАСС.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ Россия заявила, что не будет участвовать в деятельности ПАСЕ до восстановления в полном объеме полномочий российской делегации.