Магнитогорск, Челябинская область, 26 марта, 2017, 17:54 — ИА Регнум. 26 марта в Магнитогорске состоялся второй матч финала Восточной конференции.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) 2:0 (1:0 1:0 0:0), счёт в серии 2:0

Следующая игра состоится послезавтра, 28 марта в Казани, и там «Ак Барс» уже обязан побеждать, если хочет побороться за Кубок Гагарина.

В таком же положении находится и ярославский «Локомотив», который завтра примет на своём льду питерский СКА, который пока выигрывает в серии 2:0, но не совсем по игре.

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотретьздесь.