Уфа, 26 марта, 2017, 17:42 — ИА Регнум. В Башкирии на железной дороге произошло столкновение двух грузовых поездов. По предварительной информации, в результате ЧП погибли 3 человека. Об этом, как передает ГТРК «Башкортостан», сообщил источник в экстренных службах.

Amur.info Столкновение грузовых поездов

Трагедия произошла в воскресенье, 26 марта, в Учалинском районе республики.

«Произошло столкновение двух грузовых составов, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.