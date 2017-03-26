Шовинистская Молдавия «абсолютно непривлекательна для Приднестровья»
Тирасполь, 26 марта, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Молдавия до сих пор не преодолела «языковую проблему», которая в конце 80-х годов прошлого века стала причиной молдавско-приднестровского конфликта. Об этом заявил на пресс-конференции в Тирасполе президент Приднестровья Вадим Красносельский, комментируя очередной русофобский скандал в Кишиневе, когда молдавские журналисты заставили вице-премьера по «реинтеграции» Георгия Бэлана не отвечать по-русски на вопрос, заданный ему приднестровскими журналистами.
«Если некоторые граждане Молдовы ведут себя несоответствующим образом, то это лишний раз подтверждает мысль, что Молдова абсолютно непривлекательна для приднестровского народа», — приводит слова Красносельского приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья».
«Я презираю все формы ксенофобии, национализма и шовинизма. Языковая проблема, которую, к сожалению, Молдова не преодолела до сих пор, никуда не ушла», — подвел итог президент ПМР.
Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем на прошлой неделе в Миссии ОБСЕ в Кишиневе брифинге по итогам встречи вице-премьера по «реинтеграции» Молдавии Георгия Бэлана и главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева произошел скандальный инцидент на языковой почве. Ксенофобски настроенные молдавские журналисты потребовали от Бэлана не отвечать по-русски приднестровским журналистам.
«Говорите по-румынски!» — в агрессивной манере потребовали молдавские журналисты, указав на то, что выступавший чуть ранее Игнатьев, мол, говорил по-русски. Молдавский чиновник, начавший было отвечать на заданный ему по-русски вопрос на русском языке, запнулся, попытался оправдаться, но в итоге перешел на румынский.
Воодушевленные «победой» молдавские журналисты не позволили приднестровским коллегам задавать другие вопросы, перебивая их и снова требуя от Бэлана общаться только по-румынски.