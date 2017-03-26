Тирасполь, 26 марта, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Молдавия до сих пор не преодолела «языковую проблему», которая в конце 80-х годов прошлого века стала причиной молдавско-приднестровского конфликта. Об этом заявил на пресс-конференции в Тирасполе президент Приднестровья Вадим Красносельский, комментируя очередной русофобский скандал в Кишиневе, когда молдавские журналисты заставили вице-премьера по «реинтеграции» Георгия Бэлана не отвечать по-русски на вопрос, заданный ему приднестровскими журналистами.

Terra.md Молдовские националисты

«Если некоторые граждане Молдовы ведут себя несоответствующим образом, то это лишний раз подтверждает мысль, что Молдова абсолютно непривлекательна для приднестровского народа», — приводит слова Красносельского приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья».

«Я презираю все формы ксенофобии, национализма и шовинизма. Языковая проблема, которую, к сожалению, Молдова не преодолела до сих пор, никуда не ушла», — подвел итог президент ПМР.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем на прошлой неделе в Миссии ОБСЕ в Кишиневе брифинге по итогам встречи вице-премьера по «реинтеграции» Молдавии Георгия Бэлана и главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева произошел скандальный инцидент на языковой почве. Ксенофобски настроенные молдавские журналисты потребовали от Бэлана не отвечать по-русски приднестровским журналистам.

«Говорите по-румынски!» — в агрессивной манере потребовали молдавские журналисты, указав на то, что выступавший чуть ранее Игнатьев, мол, говорил по-русски. Молдавский чиновник, начавший было отвечать на заданный ему по-русски вопрос на русском языке, запнулся, попытался оправдаться, но в итоге перешел на румынский.

Воодушевленные «победой» молдавские журналисты не позволили приднестровским коллегам задавать другие вопросы, перебивая их и снова требуя от Бэлана общаться только по-румынски.