Санкт-Петербург, 26 марта, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Делегация Российской Федерации, возможно, вернется к работе в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) уже в начале 2018 г. Надежду на это, как передает НТВ, выразил председатель ПАСЕ Педро Аграмунт, находящийся с визитом в Санкт-Петербурге.

(сс) Partido Popular Comunitat Valenciana Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт

«Хотя мой председательский срок в ассамблее начался с того, что российская делегация отсутствовала у нас, я очень надеюсь и думаю, что, когда мой председательский срок закончится, РФ уже будет в ассамблее», — сказал председатель ПАСЕ на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным на полях мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Как ранее передавало ИА REGNUM, позиция РФ по Крыму стала причиной того, что в 2014 и 2015 г. ПАСЕ приняла резолюции, лишившие делегацию РФ основных прав. В частности российские представители были лишены возможности голосовать на сессии и участвовать в работе уставных органов ассамблеи.

Позже спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил об отказе РФ от участия в сессиях ПАСЕ до тех пор, пока в регламент организации не будут внесены изменения.

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