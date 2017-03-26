Москва, 26 марта, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Московский ЦСКА переиграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 26 марта на стадионе «Октябрь» в Москве, завершилась со счетом 2:0.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Героем матча стал бразильский нападающий «красно-синих» Витиньо, оформивший дубль.

«Дубль Витиньо принес ПФК ЦСКА победу в товарищеском матче с тульским «Арсеналом», — говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте столичной команды.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (0:0).

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