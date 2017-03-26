Рим, 26 марта, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Документ, отражающий видение будущего Евросоюза, был подписан во Дворце консерваторов на Капитолийском холме в Риме 25 марта в рамках празднования 60-й годовщины подписания Римского договора 1957 года.

moritz320 Евросоюз и его проблемы

Текст декларации начинается с заявления о том, что лидеры 27 государств-членов и учреждений ЕС гордятся результатами, достигнутыми в Европейском Союзе, так как «построение европейского единства является мужественным и дальновидным делом». «Шестьдесят лет назад, преодолевая трагедию двух мировых войн, мы решили объединиться и восстановить континент из пепла. Мы создали единый Союз, имеющий общие институты и сильные ценности, общность мира, свободы, демократии, основанной на правах человека и верховенстве закона; мы создали мощную экономическую державу, которая может похвастаться беспрецедентным уровнем социальной защиты и социального обеспечения».

В декларации также говорится, что в течение следующего десятилетия страны ЕС хотят видеть союз процветающим, безопасным, конкурентоспособным, устойчивым и социально ответственным, имеющим волю и способность играть ключевую роль в мире. «Мы хотим Союз, в котором граждане имеют новые возможности для культурного и социального развития, и экономического роста. Мы хотим, чтобы Союз остался открытым для тех европейских стран, которые уважают наши ценности и способствуют их содействию».

«В эти времена перемен, отдавая себе в отчет о заботах наших граждан, мы поддерживаем программу Рима и обязуемся стремиться к ее реализации», — говорится в заявлении. Подписанная декларации содержит 4 основных пункта.

1. Безопасная Европа: союз, в котором все граждане чувствуют себя в безопасности и могут свободно перемещаться, где защищены внешние границы, с эффективной миграционной политикой, ответственной и устойчивой в соответствии с международными стандартами; Европа стремится к борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

2. Процветающая и устойчивая Европа: союз, который будет генерировать рост и рабочие места; Союз, где существует сильный единый рынок, нацеленный на расширение; собственные технологические разработки, а также стабильная единая валюта создают возможности для роста, сплоченности, конкурентоспособности, инноваций и обмена, в частности, для малых и средних предприятий; Союз будет способствовать устойчивому росту за счет инвестиций и структурных реформ; энергия является безопасной и удобной, а окружающая среда чистой и защищенной.

3. Социальная Европа: Это союз, который на основе устойчивого роста содействует экономическому и социальному прогрессу, а также сплоченности и конвергенции, защищая целостность внутреннего рынка; Союз, который принимает во внимание разнообразие и важную роль национальных социальных систем; Союз, который способствует равенству между мужчинами и женщинами и обеспечивает равные права и возможности для всех; Союз, который борется против безработицы, дискриминации, социальной изоляции и бедности; Союз, в котором молодые люди получают лучшее образование и подготовку кадров, ищут и находят работу на всем континенте; Союз, который сохраняет культурное наследие и способствует культурному разнообразию.

4. Более сильная Европа на мировой арене: союз, который способствует дальнейшему развитию существующих партнерских отношений и, в то же время, создает новые; способствует стабильности и процветанию соседних стран с востока и юга, а также на Ближнем Востоке, по всей Африке и в мире; Союз готов взять на себя больше ответственности и внести свой вклад в создание более конкурентоспособной и интегрированной защиты; союз обязуется укреплять общую безопасность и оборону в сотрудничестве с организацией Североатлантического договора, с учетом правовых обязательств и национальных условий; Союз будет активно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций для защиты многосторонней системы, управляемой правилами, которая гордится своими ценностями и защищает своих граждан, содействует свободной и справедливой торговле и успешной глобальной политике в области климата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, польский премьер-министр Беата Шидло накануне встречи в Риме угрожала, что Варшава не подпишет декларацию, если в ней не будет прописан тезис о важности сотрудничества с НАТО и сохранения норм общего рынка. Однако в итоге Римское соглашение 25 марта подписали все 27 стран-членов ЕС.