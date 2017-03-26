Цинциннати, США, 26 марта, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям ночного клуба «Камео» в американском штате Огайо. Об этом, как передает ВВС, сообщил местный шеф полиции Пол Ньюдигейт.

BenjaminNelan Перестрелка

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, 26 марта, в городе Цинциннати. По последним данным, в результате стрельбы погиб один человек, не менее 14 получили ранения.

«Выстрелы в помещении наполненного посетителями ночного клуба начались около часа ночи по местному времени, — говорится в сообщении. — По данным полиции, в клубе находились сотни людей».

Ньюдигейт добавил, что в настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются установить личности скрывшихся злоумышленников.