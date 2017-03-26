Москва, 26 марта, 2017, 16:07 — ИА Регнум.



Westinghousenuclear.com Стержни для ядерного реактора

Убытки Toshiba, связанные с деятельностью дочерней компании Westinghouse Electric, которая работает в сфере атомной энергетики, достигли почти $7 млрд.

В связи с чем Toshiba все же решила обанкротить Westinghouse Electric. Процедура банкротства увеличит денежные потери примерно до $9 млрд, сообщает сетевое издание «Курсив.kz».

Toshiba планирует 31 марта проинформировать своих кредиторов о подаче заявления о несостоятельности Westinghouse Electric в соответствии с главой 11 закона США о банкротстве, сообщает Reuters со ссылкой на людей, знакомых с планами компании.

По словам источников, сейчас Toshiba обсуждает с кредиторами дальнейшее финансирование после подачи заявления о банкротстве Westinghouse. Представитель корпорации заявил, что для комментариев еще не пришло время и решение о банкротстве должен принимать совет директоров компании с учетом мнения акционеров, в том числе самой Toshiba, и кредиторов.

Напомним, в августе 2016 года Украина договорилась с американской компанией Westinghouse Electric Company об увеличении поставок ядерного топлива, а также о строительстве на территории страны завода по его производству.

«Таким путем Украина пытается избежать зависимости от России в вопросах обеспечения ядерным топливом», — сообщил министр энергетики и угольной промышленности, отмечало ранее сетевое издание All News.

Таким образом, финансовый конфликт между Toshiba и Westinghouse Electric может оставить Украину без ядерного топлива и перспективы уйти от энергетической зависимости от России.