Багдад, 26 марта, 2017, 14:48 — ИА Регнум.



Ben_Kerckx Завалы разрушенного здания

По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как «живой щит», передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление военных. Представители коалиции заявили, что проводили авиаудары в районе постройки, но здание было разрушено не в результате действий авиации. По словам очевидцев, самолеты коалиции пытались уничтожить заминированный автомобиль, который обнаружили рядом со зданием.

В последние дни из Мосула поступили сообщения СМИ о большом числе погибших жителей при авиаударах в западной части города. Курдский телеканал Rudaw сообщил, что более 200 человек в четверг погибли при бомбардировке в районе аль-Джадида — как мирных граждан, так и боевиков, которые прятались в их домах. Коалиция во главе с США, авиация которой помогает иракской армии, заявила, что проведет расследование инцидентов.