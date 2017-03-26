Мадрид, 26 марта, 2017, 14:43 — ИА Регнум.

«Несомненно, что между Владимиром Путиным и Марин Ле Пен существует какая-то связь на уровне флюид — они понимают друг друга без слов и с полувзгляда, — утверждает московский корреспондент издания Рафаэль Маньюэко. — Ле Пен приехала в Россию, как пояснила, по приглашению Госдумы, однако провела полтора часа также в общении с Путиным. Это слишком много для того, чтобы считать их встречу случайной, как ее пытался подать Дмитрий Песков. С трудом верится и в рассказ Вячеслава Володина, что Марин, выйдя из Думы решила ознакомиться с залами Кремлевского дворца, в одном из которых как раз проходит выставка французского искусства и там — ну надо же! — лицом к лицу столкнулась с президентом России».

Kremlin.ru Владимир Путин и Марин Ле Пен

Испанский журналист считает, что «лидер Национального Фронта никогда не скрывала своих симпатий к Путину, всегда выступала против антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, и признавала право России на присоединение Крыма. Путин, в свою очередь, комментируя встречу с Ле Пен, сказал, что Россия ни в какой манере не собирается оказывать влияние на французские президентские выборы».

С последним утверждением лидера РФ испанский корреспондент не согласен, подчеркивая, что «российский президент никогда раньше не принимал у себя лидеров зарубежных оппозиционных организаций накануне участия этих лиц в выборах. Эта встреча точно добавит Ле Пен очков в гонке за президентское кресло и даст понять всем, кто на самом деле является приоритетным для Кремля кандидатом на высший пост в исполнительной власти Франции».