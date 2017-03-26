Красноярск, 26 марта, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Результат второго матча полуфинальной женской волейбольной Суперлиги, сыгранного 26 марта в Красноярске.

(сс) TaniaVdB Волейбол

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва) 1:3 (16:25 25:23 15:25 21:25)

Соперник москвичек по финалу определится 8 апреля в Казани в третьем матче между «Динамо-Казанью» и екатеринбургской «Уралочкой».

Положение команд в плей-офф женской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.