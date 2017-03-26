Ташкент, 26 марта, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Делегация Министерства иностранных дел Узбекистана 23−25 марта в Дели провела двусторонние встречи и переговоры с рядом высокопоставленных чиновников Индии, сообщает МИД Узбекистана.

Анна Красноперова Экономика

«В рамках участия в узбекско-индийских межмидовских консультациях делегация встретилась с главой МИД Индии Мобашаром Джавадом Акбаром, Госсекретарем минторга и промышленности Ритой Теотия, президентом ТПП «Индия-СНГ» Раджаном Мадху, президентом Ассоциации Торгово-промышленных палат Индии Сандипом Джаджодия, генеральным директором Федерации Торгово-промышленных палат Индии Амбикой Шарма», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана сообщает, что стороны «предметно обсудили состояние и перспективы развития отношений между Узбекистаном и Индией с акцентом на реализацию конкретных совместных проектов, прежде всего в экономической сфере».

Как ИА REGNUM сообщало ранее Индия в числе первых признала независимость Республики Узбекистан. На сегодняшний день состоялось пять визитов президента Узбекистана в эту страну. В ходе государственного визита Ислама Каримова в Индию в мае 2011 года принято совместное заявление и подписаны 32 межведомственных документа о сотрудничестве в различных сферах.

Начиная с августа 1997 года, регулярно проводятся межмидовские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.

В соответствии с подписанным соглашением о торговом и экономическом сотрудничестве между странами установлен режим наибольшего благоприятствования во взаимной торговле.

В 2014 году взаимный товарооборот между двумя странами составил $315,9 млн. Официальные данные о последующих торговых отношениях отсутствуют.

В Узбекистане аккредитованы представительства 18 индийских компаний и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере производства и реализации фармацевтической продукции.

В настоящее время в республике функционируют 70 предприятий с участием индийского капитала, в том числе 12 предприятий со 100% иностранным капиталом.

Одним из инструментов расширения культурных связей является Общество дружбы «Узбекистан-Индия», функционирующее с 1991 года.

Индийские мастера фольклорной музыки регулярно участвуют в международном фестивале «Шарк тароналари» (Мелодии Востока) в Самарканде.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по созданию в Ташкенте узбекско-индийского Центра информационных технологий, подписанным в 2004 году, в Ташкенте функционирует Центр им. Джавахарлала Неру.