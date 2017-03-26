Тегеран, 26 марта, 2017, 13:56 — ИА Регнум.



zt16.ru Санкции

Власти Исламской Республики Иран заявили о введении санкций в отношении 15 корпораций из США. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министерство иностранных дел Ирана.

Сообщается, что власти Ирана ввели санкции против американских компаний, которые осуществляют «поддержку террористической деятельности», а также в качестве ответных мер на санкции США против Ирана.

Напомним, ранее власти США ввели новые санкции против ряда зарубежных компаний и физических лиц, которые, по мнению американских властей, занимаются поставками в Иран, Северную Корею и Сирию запрещённых технологий.

Новые ограничения со стороны США коснуться юридических и физических лиц из Китая, КНДР и ОАЭ.