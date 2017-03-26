Пекин, 26 марта, 2017, 13:19 — ИА Регнум.



Shabbytochicnz Кёрлинг

Женская команда России по кёрлингу заняла второе место на чемпионате мира. Соревнования проходили сегодня, 26 марта, в Пекине (КНР).

В финале турнира сошлись команды Канады и России. В составе российской сборной были: Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Алина Ковалева, Кира Езех.

К сожалению российские кёрленгистки уступили канадкам со счетом 3:8. Стоит отметить, что команды России и Канады дважды встречались по ходу турнира и оба раза российские спортсменки проигрывали.

При этом для российской сборной — это первое серебро чемпионата мира по кёрлингу у женщин, так как в трех предыдущих чемпионатах они становились бронзовыми призерами.

Третье место заняла сборная Шотландии.

Прошедший в Пекине чемпионат мира по кёрлингу также является отборочным для Олимпийских игр 2018 года. Таким образом, российские кёрленгистки получают путевку на Игры в Пхенчхане (Южная Корея).