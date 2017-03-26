Лондон, 26 марта, 2017, 13:04 — ИА Регнум.



Raimond Spekking Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей статье для британской газеты The Guardian призвал вести диалог с Россией только с позиции силы. Статья опубликована сегодня, 26 марта.

Климкин заклинает Запад не доверять России ни при каких обстоятельствах. Министр иностранных дел Украины считает, что на кону «безопасность Европы и всего Запада». Климкин дежурно обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот якобы хочет построить «новую Российскую Империю» и «возродить СССР».

Глава украинского МИД пишет, что украинское правительство «фундаментально другое», но при этом оно «понимает образ мышления Кремля».

«С Россией, и вам об этом скажет любой дипломат, имеющий дело с Москвой, можно вести переговоры только с позиции силы и международной солидарности», — пишет Климкин.

Он считает, что Россия сейчас представляет «наибольшую угрозу для безопасности и единства Запада с 1945 года», поэтому «никаких разговоров об отмене санкций не может быть».