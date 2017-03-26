Ташкент, 26 марта, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Власти Узбекистана разрабатывают проект, согласно которому город Бухара в ближайшие годы может стать ведущим центром в регионе по организации экзотического и паломнического вида туризма, сообщает Podrobno.uz.

Euyasik Бухара

«В ближайшие два года правительство планирует оказать содействие субъектам туристской деятельности Бухары в организации новых видов экзотического туризма, среди которых сафари на верблюдах, посещение бараньих и петушиных боев, походы в пустынные зоны, рыболовство на озерах, ужин на дикой природе и многие другие», говорится в публикации.

Кроме того, для дополнительного привлечения туристов ежегодно планируется проводить три крупных красочных фестиваля: «День Бухары», «Шелк и специи» и «Бухарские дыни», куда будут приглашаться представители ведущих туристических компаний и профильных телеканалов.

В 2017—2019 годах запланирована широкая рекламная кампания под слоганом «Священная Бухара — мировой центр просвещенного Ислама», в странах Европы, Азии, Ближнего Востока и СНГ.

«К планам по реализации туристического проекта будет привлечена Национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии», которая оптимизирует как внутренние, так и внешние рейсы, в зависимости от сезонности туристических потоков в Бухару», пишет издание.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021, которая включат в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.