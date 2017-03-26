Степанакерт, 26 марта, 2017, 12:32 — ИА Регнум.



President.am Серж Саргсян

Президент Армении Серж Саргсян заявил, что в случае необходимости он отдаст приказ задействовать оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба президента Армении.

«Сегодня, в случае необходимости, главнокомандующий ВС Армении, не моргнув глазом, отдаст приказ задействовать комплексы «Искандер». И это очень хорошо понимают в соседней стране», — сказал Саргсян в ходе своего рабочего визита в Нагорно-Карабахскую Республику.

Саргсян напомнил, что в апреле 2016 года азербайджанские войска, перешедшие в наступление по всей линии фронта в НКР, были отброшены. «Мы провалили его планы, мы разбили их в информационной войне», — подчеркнул Саргсян. Он добавил, что за прошедший год граница была существенно укреплена и войска получили новые вооружения.

«Сегодня по всем направлениям территории нашего жаждущего войны соседа, вплоть до самых важных инфраструктур, направлена сверхсовременная мощная ударная сила», — заявил Саргсян.

Напомним, в 2016 году Армения стала единственной страной, которая получила на вооружение своей армии российские ОТРК «Искандер».