Тбилиси, 26 марта, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Совет ООН по правам человека на 34-ой сессии, которая проходила 24 марта в Женеве, принял резолюцию «Сотрудничество с Грузией». По информации МИД Грузии, соспонсорами инициированной Грузией резолюции стали 43 государства.

Ludovic Courtès Совет по правам человека ООН

В этом документе Совет по правам человека подтверждает уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии, признает и одобряет усилия правительства страны по обеспечению верховенства закона и защите прав человека, приветствует сотрудничество Грузии с офисом верховного комиссара ООН по правам человека.

В резолюции выражается серьезная обеспокоенность состоянием прав человека и гуманитарной ситуацией в «оккупированных регионах». Особенно выделяются факты похищения людей, незаконных арестов, нарушения прав собственности, ограничения права на образование на родном языке, препятствия свободе передвижения и другие нарушения, которые, по имеющейся в Совета информации, фиксируются в Абхазии и Южной Осетии. Подчеркиваются случаи дискриминации на этнической почве, которые имели место в обоих регионах.

Авторы резолюции выражают беспокойство и тем, что вынужденные переселенцы и беженцы не имеют возможности безопасного и достойного возвращения в родные дома.

В документе также говорится, что офис верховного комиссара по правам человека и другие международные и региональные правозащитные механизмы не могут осуществлять мониторинг в Абхазии и Южной Осетии, и подчеркивается необходимость проведения регулярного мониторинга с целью объективной и непредвзятой оценки сложившейся там ситуации и состояния прав человека.

Исходя из всех этих факторов, резолюция призывает обеспечить доступ представителей офиса верховного комиссара ООН по правам человека на территорию Абхазии и Южной Осетии, поручает офису комиссара продолжить оказание Грузии технической помощи и представить отчеты о состоянии прав человека Абхазии и Южной Осетии на следующих, 35-ой и 36-ой сессиях Совета.

Резолюции Совета ООН по правам человека не являются обязательными к исполнению, а носят декларативный характер

Грузия является членом Совета ООН по правам человека с 2016 года.

Напомним, что Совет по правам человека был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в марте 2006 года, заменив Комиссию по правам человека, которая к середине 2000-х годов окончательно утратила свой авторитет из-за присутствия в ее составе нарушителей правчеловека и излишней политизации.

Несмотря на осуществленную «реорганизацию» от существовавших в Комиссии проблем новый орган избавиться не смог, и его по-прежнему критикуют за присутствие в его составе диктаторских режимов, неэффективность и предвзятое отношение к Израилю. Заявление о возможности выхода из состава СПЧ около месяца назад сделала и администрация Дональда Трампа.