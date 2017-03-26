Тбилиси, 26 марта, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Мэрия Тбилиси взялась за уличных торговцев, которые за последние годы широко развернули «предпринимательскую деятельность» на улицах столицы. С утра 26 марта представители службы надзора столичного муниципалитета и компании «Тбилсервис Группа» начали расчистку улицы Бараташвили и площади Орбелиани (бывшей Колхозной) от установленных здесь незаконных конструкций и сооружений.

Борис Кустодиев. Торговка овощами. 1920

По информации мэрии, служба надзора предупредила торговцев о планируемых мероприятиях за несколько дней до их начала, поэтому в воскресенье уличные предприниматели на своих привычных «рабочих» местах не появились.

Представители тбилисских властей провели переговоры с ассоциацией столичных рынков и достигли договоренности о том, что ассоциация на 6 месяцев на льготных условиях предоставит уличным торговцам места на рынках и создаст им все условия для реализации своей продукции.

Согласно этой договоренности, торговцы смогут занять места на рынках, расположенных на территории у Тбилисского железнодорожного вокзала, возле стадиона «Динамо Арена», около станции метро «Дидубе» и на рынке, построенном на месте старого «Дезертирского рынка», а также около станций метро «Исани» и «Самгори».

Свое решение мэрия Тбилиси обосновывает многочисленными обращениями граждан, которые указывали на нарушения правил и условий хранения скоропортящихся продуктов при реализации их с лотков на улицах столицы, а также на анисанитарию, остающуюся вечером на тротуарах после ухода уличных торговцев.

Аналогичные мероприятия мэрия собирается провести и в остальных районах Тбилиси.

Активную борьбу с уличной торговлей в Тбилиси и регионах местные власти вели в период правления Михаила Саакашвили. Жесткие меры прежних властей принесли свои результаты: улицы Тбилиси на долгое время были избавлены от импровизированных лотков и прилавков и очищены от мусора. Правда, торговцы периодически занимали «запрещенные» места, но регулярно штрафовались службой надзора. После смены власти в Грузии, при правлении «Грузинской мечты» уличная торговля возобновилась и приняла прежние масштабы, вернув на улицы антисанитарию и беспорядок.