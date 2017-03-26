Санкт-Петербург, 26 марта, 2017, 12:11 — ИА Регнум.



Claude TRUONG-NGOC Педро Аграмунт

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт заявил, что украинский вопрос остается главной причиной разногласий между ПАСЕ и Россией. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает телеканал RT.

«Трудные вопросы в частности, касающиеся конфликта на Украине, по-прежнему остаются разногласием между Парламентской ассамблеей и российским парламентом», — сказал Аргамунт.

Он констатировал, что отношения России с ПАСЕ ухудшилось после того, как Крым воссоединился с РФ.

«Этот вопрос, равно как и роль России в конфликте в Украине, останется в нашей повестке дня, потому что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, а также всех государств-членов Совета Европы», — пояснил Аргамунт.

Напомним, после того, как российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ и права участвовать в руководящих органах и миссиях, РФ вышла из ПАСЕ и не участвует в этой бесполезной международной структуре.

Обвинения, выдвигаемые в адрес России с трибуны ПАСЕ не выдерживают критику и не имеют каких-либо доказательств. После государственного переворота на Украине жители Крыма сами провели референдум о статусе полуострова и решили вернуться в состав России.

До сих пор не представлено сколько-нибудь убедительных доказательств того, что Россия участвует в конфликте в Донбассе.