Мельбурн, Австралия, 26 марта, 2017, 12:01 — ИА Регнум.



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Немецкий гонщик Себастьян Феттель из команды «Феррари» выиграл Гран-при Австралии, проехав дистанцию за 1 час 24 минуты 11,670 секунды. Заезд Гран-при Австралии состоялся сегодня, 26 марта, на трассе в Мельбурне.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес». Он отстал от Феттеля на 9,975 секунды.

Третье место также занял гонщик из команды «Мерседес» финн Вальттери Боттас, который отстал от лидера на 11,250 секунды.

Российский гонщик Даниил Квят из команды «Торо Россо» занял девятую позицию, отстав от лидера на один круг. Стоит отметить, что в квалификации и свободном заезде Квят также занимал девятые позиции.

Второй этап нынешнего чемпионата «Формулы-1» пройдет в Китае.