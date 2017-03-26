Москва, 26 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум.



Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

На Котляковском кладбище Москвы найдено тело Никофорука В.П., который являлся помощником депутата Государственной думы Дениса Москвина («Единая Россия»). Об этом сегодня, 26 марта, сообщает Life.

Сообщается, что тело было обнаружено в ночь на 26 марта в районе Царицыно на Котляковском кладбище.

На теле найдены следы насильственной смерти — огнестрельное ранение головы. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Москвин избран в Госдуму от Нижегородской области, является членом комитета по экономполитике.