Сана, 26 марта, 2017, 10:15 — ИА Регнум.



Defenseimagery.mil Абд Раббу Мансура Хади

Уголовный суд Йемена, находящийся в столице страны Сане, подконтрольный хуситам, приговорил бежавшего, а затем вернувшегося в страну с интервентами президента Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает Reuters.

Сообщается, что Хади признан виновным в подстрекательстве и помощи агрессору — Саудовской Аравии ‑ и её союзникам, а также в государственной измене. Приговор — смертная казнь.

Также к высшей мере наказания приговорены несколько высокопоставленных чиновников, в том числе — посол Йемена в США Ахмед Авад Бин Мубарак и бывший министр иностранных дел Рияд Ясин.

Напомним, в ходе гражданской войны в Йемене, повстанцы хуситы и часть армии смогли практически полностью взять страну под контроль. Хади бежал за рубеж.

Однако вскоре он вернулся на штыках интервентов, которыми стали Саудовская Аравия и страны Персидского залива. Хади установил временную столицу в портовом городе Аден и находится там до сих пор под охраной саудовских интервентов.

Несмотря на техническое превосходство саудиты и их сателлиты так и не смогли выбить хуситов из центральных районов страны, а также из столицы Саны.