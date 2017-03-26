Москва, 26 марта, 2017, 10:09 — ИА Регнум.

Предложение украинских властей направить на «Евровидение» другого участника или участницу вместо Юлии Самойловой не будет даже рассматриваться — Россия свой выбор сделала. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Байкот

«Принять его — значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это — абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это — в принципе невозможно», — отметил сенатор.

Есть и еще одна, чисто человеческая, причина, по которой предложение Киева совершенно неприемлемо, — она кроется в личности самой девушки, которая всей своей жизнью заслужила, а точнее, завоевала право выступать на «Евровидении». «Принятие иного решения было бы предательством по отношению к ней», — говорит парламентарий.

«Словом, мы свой выбор сделали, и менять его не будем ни при каких обстоятельствах. Россию буквально толкают на бойкот этого мероприятия, и так на нашем месте поступило бы любое цивилизованной, уважающее себя государство», — заключил Клинцевич.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал условия, при которых Киев разрешит приехать на «Евровидение» исполнителю из России. Он предложил российской стороне выбрать артиста, у которого не проблем с украинским законодательством.

Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет, так как она, по мнению Киева, незаконно посещала Крым.