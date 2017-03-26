Бишкек, 26 марта, 2017, 10:01 — ИА Регнум.

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии провели спецоперацию, в ходе которой арестовали жителя Бишкека, подозреваемого в незаконном хранении большого количества оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел этой среднеазиатской страны.

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В ходе обыска, проведенного в пяти гаражах, принадлежащих задержанному, были обнаружены и изъяты: 8 гранат РГД-5 и одна граната Ф-1, свыше 1200 боевых патронов калибра 7,62 мм и 9 мм, автомат Калашникова и магазины к нему, карабин Сайга, ружье ИЖ-18Е, газотравматический пистолет, электродетонаторы и банка пороха, два глушителя и штык-ножи, оптический прицел и запчасти для оружия, а также коробка с разрешительными документами на ношение оружия и охотничьи билеты.

По словам арестованного мужчины, многое из конфискованного у него оружия и боеприпасов ему ранее оставил на хранение один из местных криминальных авторитетов, ныне покойный Алмамбет Анапияев.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

ИА REGNUM напоминает, что 20 февраля 2015 года в центре Минска был обнаружен труп лидера одной из киргизских организованных преступных группировок Алманбета Анапияева. По имеющимся у правоохранительных органов данным убийство киргизского криминального авторитета было осуществлено с особой жестокостью — на теле покойного было обнаружено множество ножевых ранений. Также при осмотре места преступления был обнаружен российский паспорт на имя некоего Алмазбека Шакирова со вклеенной в него фотографией Алманбета Анапияева. Минские следователи склоняются к тому, что в деле об убийстве Анапияева имеют место криминальные разборки.

Отметим, что 20 декабря 2012 года власти США ввели финансовые санкции против нескольких граждан Киргизии, которых считают причастными к деятельности евразийской преступной группировки «Братский круг», среди прочих в списке оказался и Алмамбет Анапияев.