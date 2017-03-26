Белград, 26 марта, 2017, 09:44 — ИА Регнум.



Alex-V Нож

Трое российских болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» получили ножевые ранения в Белграде (Сербия) после товарищеского матча «Спартака» и «Цревны Звезды». Об этом сегодня, 26 марта, сообщает телеканал RT.

Московский «Спартак» проиграл товарищеский матч «Цревне Звезде» со счетом 1:2.

Российские болельщики после матча разошлись по центру Белграда. На улице Краля Милана в центре сербской столицы трое российских болельщиков подверглись нападению со стороны фанатом сербского футбольного клуба «Партизан».

Трое человек получили ножевые ранения. Двое из них были госпитализированы, одному была оказана медицинская помощь на месте.

Белградская полиция смогла задержать двоих нападавших.

Правоохранительные органы расследуют произошедшее.