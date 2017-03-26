Гонконг, Китай, 26 марта, 2017, 09:21 — ИА Регнум.



Флаг Гонконга

Бывший секретарь специального административного района Гонконг Кэрри Лам выиграла выборы главы администрации Гонконга, получив более половины голосов коллегии выборщиков. Об этом сегодня, 26 марта, пишет газета South China Morning Post, на сайте которой велась трансляция процедуры голосования.

Лам получила 777 голосов из 1163 действительных бюллетеней. Теперь Государственный совет Китая должен официально назначить нового главу администрации Гонконга. Инаугурация состоится 1 июля.

Напомним, Гонконг более 100 лет был британской колонией В 1997 году эта территория была возвращена Китаю, так как истек срок аренды большей части территории Гонконга британцами.

Однако Гонконгу была предоставлена широкая автономия. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении Гонконгом. «Одна страна, две системы» — идея, предложенная в начале 1980-х Дэн Сяопином. Суть её заключается в том, что такие китайские территории, как Гонконг, Макао и Тайвань, могут иметь свою собственную капиталистическую экономическую и политическую систему при сохранения одного Китая.

Предыдущий глава Гонконга Лян Чжэньин 13 марта был избран заместителем председателя главного совещательного органа Китая — Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета (ВК НПКСК). Гонконгские СМИ утверждают, что назначение Чженьина на этот пост связано с признанием центральными властями его действий во время массовых демонстраций в 2014 года, когда активисты Occupy Central парализовали жизнь города, требуя прямых выборов главы администрации вместо двухступенчатых. Тогда Чженьин продемонстрировал лояльность Пекину.

Победившая на нынешних выборах Лам также считается лояльным Пекину кандидатом. На выборах у нее было два соперника — бывший финансовый секретарь района Джон Цанг и бывший судья Ху Госин.

У центральных властей было много вопросов к Цангу из-за его двусмысленного поведения во время протестов 2014 года в Гонконге. Госин считался слабым кандидатом.