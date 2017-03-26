Набережные Челны, Татарстан, 26 марта, 2017, 09:09 — ИА Регнум.



66.ru Фельдшер скорой помощи

В Татарии сотрудник скорой помощи получил ножевое ранение, когда прибыл по месту вызова. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба МВД по Татарии.

Сообщается, что на станцию скорой помощи в Набережных Челнах поступил вызов о том, что 5-месячной девочке плохо. Прибывшая на место бригада медиков обнаружила в квартире 28-летнего отца ребенка, распивающего алкогольные напитки с 28-летней женщиной, которая оказалась его сестрой.

В ходе разговора произошла ссора, в результате которой женщина схватила нож и нанесла ранение одному из медицинских работников.

Медики сразу же вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали нападавшую. Отец ребенка также был доставлен в отделение.

Медик скорой помощи получил легкое ранение, его жизни ничего не угрожает.

Полиция разбирается в произошедшем.