Сухум, 26 марта, 2017, 08:50 — ИА Регнум.



OpenClipart-Vectors Выборы

В Абхазии сегодня, 26 марта, стартовал второй тур выборов в парламент республики. Для проведения второго тура открылись 96 избирательных участков (в первом туре было 152 участка). Они закроются в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

После первого тура выборов, который состоялся 12 марта, в 23 округах ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. В этих округах и проходит второй тур выборов. Однако теперь для победы достаточно арифметического большинства голосов, независимо от количества пришедших на выборы избирателей.

При этом в ЦИК республики уточнили, что выборы в 17-м избирательном округе состоятся только 14 мая.

Согласно абхазскому законодательству, в избирательном округе побеждает тот кандидат, который набрал 50% плюс один голос. Если никто из кандидатов не преодолел этот порог, то назначается второй тур. Повторное голосование должно пройти в течение двух месяцев со дня первого тура. В Абхазии выборы считаются состоявшимися, если проголосовали как минимум 25% избирателей.