София, 26 марта, 2017, 08:40 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В Болгарии сегодня, 26 марта, стартовали досрочные выборы в парламент страны. В 7:00 по местному времени (совпадает с московским) избирательные участки открылись по всей стране. Закроются они в 20:00.

Напомним, в январе 2017 года президент Болгарии Румен Радев распустил 43-е национальное собрание. После этого на 26 марта были назначены досрочные парламентские выборы.

По данным ЦИК Болгарии, в стране открылись 12 294 секции для голосования, также будут использованы 184 передвижные и 254 временные секции.

Болгарский парламент состоит из 240 депутатов, которые избираются посредством всеобщего народного голосования на четыре года. Партия проходит в парламент при условии, что за нее проголосовали более 4% избирателей.

На досрочных выборах за места в парламенте борются 13 партий, 9 коалиций и 21 инициативный комитет, всего зарегистрировались 4732 кандидата.