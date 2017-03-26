Берлин, 26 марта, 2017, 07:30 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Слежка

Управление уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия ещё в марте 2016 года предлагало германским властями выслать из страны террориста Аниса Амри, так как имелись сведения о том, что он может готовить теракт. Об этом сегодня, 26 марта, пишет издание Bild am Sonntag.

Напомним, уроженец Туниса Анис Амри 19 декабря на многотонной фуре въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек, более 50 получили ранения.

Амри удалось обнаружить в Милане (Италия). Местная полиция пыталась задержать его при проверке документов, но он оказал сопротивление и был застрелен.

Теперь выясняется, что Амри был под наблюдением германской полиции, которая ещё весной 2016 года подозревала его в подготовке террористического акта.

Властям федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия было предложено выслать Амри, однако в доводах германского МВД власти не нашли достаточных правовых оснований для высылки, и террорист спокойно ждал своего часа.