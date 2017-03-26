Дакка, 26 марта, 2017, 06:58 — ИА Регнум.



dimitrisvetsikas Кровь на асфальте

Жертвами двойного теракта в Бангладеш стали по меньшей мере шестеро человек, среди которых двое полицейских, сообщает 26 марта Reuters со ссылкой на заявление представителя местной полиции Зедана Аль-Муса.

Сообщается, взрывы произошли в северо-восточном городе Силхет.

Шесть человек, в том числе двое полицейских, погибли и более сорока человек получили ранения, говориться в сообщении полиции. Среди раненых около десяти военнослужащих и полицейских Бангладеш.

Ответственность за двойной теракт взяли на себя террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), соответствующее сообщение уже появилось на официальном информационном портале боевиков Amaq.

Ранее, 24 марта, террорист-смертник атаковал международный аэропорт Бангладеш.