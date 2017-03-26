Рейкьявик, 26 марта, 2017, 06:36 — ИА Регнум.



nopyti Трещина в асфальте

Несколько землетрясений произошли к северу от Исландии в ночь на 26 марта, сообщает Геологическая служба США.

Толчки были зафиксированы на расстоянии от 158 до 193 км к северу от побережья Исландии. Магнитуда первого землетрясения составила 4,6 единицы, последующие — 5,0 и 4,9. Колебания земной коры фиксировались в 00:24, 01:07 и 01:48 по местному времени.

Очаг землетрясения во всех случаях залегал на глубине 10 тысяч метров.

Об угрозе цунами не сообщается.