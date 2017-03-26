США, 26 марта, 2017, 06:16 — ИА Регнум. В США в очередной раз подрались сторонники и противники американского лидера Дональда Трампа. На этот раз — в штате Калифорния в городе Хантингтон-Бич. В ходе потасовок в субботу, 25 марта, задержано несколько человек, сообщает газета Los Angeles Times.

Athens Indymedia Перечный газ

В результате столкновений, согласно данным полиции, ранения получили два человека. Задержаны были три человека за противозаконное использование перечного газа. За другие нарушения задержаны еще несколько человек, заявил представитель полиции Кевин Пирселл.

Дело в том, что в городе Хантингтон-Бич сторонники Дональда Трампа организовали митинг. В мероприятии приняли участие около двух тысяч человек. Однако противники нового президента США не заставили себя ждать и собрались небольшой группой недалеко от демонстрантов в поддержку главы государства.

Потом один из противников Трампа напал на женщину, которая организовала шествие. Нападавший распылил ей в лицо перцовый газ. В результате начались потасовки между группами людей совершенно разной политической ориентации.

Как передает местный филиал телеканала CBS, полиции удалось разогнать протестующих. Однако без арестов не обошлось.

Это уже не первое столкновение между сторонниками и противниками 45-го президента США Дональда Трампа. Ранее в других американских городах происходили подобные инциденты. Вообще активисты, выступающие против Трампа, стали устраивать массовые демонстрации сразу после инаугурации президента, Так, одна из самых масштабных демонстраций такого рода прошла в Вашингтоне 20 января. Задержано было около 230 человек, на следующий день состоялся митинг в два раза больший по численности.