* ИГ — запрещённая в России организация

Канберра, 26 марта, 2017, 06:13 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Вытесняемые с Ближнего Востока террористы радикальной исламистской организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут создать халифат на юге Филиппин, заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, сообщает 26 марта Sky News.

«Есть опасения, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) может попытаться объявить халифат, исламский халифат, на юге Филиппин, — заявила Бишоп. — Это подводит угрозу прямо к нашему порогу».

Своими соображениями по поводу будущего террористической организации глава МИД Австралии озвучила, вернувшись с переговоров представителей США и стран, участвующих в борьбе с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению Бишоп, вытесняемые с Ближнего Востока исламисты вскоре попытаются собраться на территории Юго-Восточной Азии. Так, министр заявила, что недавно лидер филлипинской группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Сайяф недавно был объявлен эмиром, или лидером международной террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Нападение в Лондоне на прошлой неделе продемонстрировало новые вызовы и новые угрозы, считает глава австралийского МИДа. Можно держать под контролем террористические банды, но почти невозможно отслеживать отдельных радикализировавшихся людей, которые намерены действовать в одиночку.

«Сама мысль о том, что человек может взять автомобиль и использовать его как оружие для убийства невинных людей, убийства мирных жителей, очень тревожит», — выразила беспокойство Бишоп.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, террорист-одиночка Халиф Масуд протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, а затем врезался в здание рядом с парламентом Британии.