Гуанчжоу, Китай, 26 марта, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Китай проведет трехнедельный международный музыкальный фестиваль в городе Шэньчжэне на юге страны в рамках инициативы «Один пояс — один путь», передает агентство «Синьхуа».

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Более 700 музыкантов из 12 художественных коллективов, прибывших из почти 30 стран и регионов мира, проведут 16 концертов во время первого Шэньчжэньского международного музыкального фестиваля пояса и пути, который продлится до 16 апреля, передает агентство со ссылкой на заявления организаторов.

Фестиваль будет проводиться правительством Шэньчжэня и Ассоциацией китайских музыкантов. Его заявленной целью является укрепление дружбы между людьми.

Более 1500 человек приняло участие в церемонии открытии фестиваля в субботу, 25 марта. Музыкальный репертуар широк: от китайской народной композиции «Сотня птиц поклоняется фениксу» до арии Хабанера из оперы «Кармен» и хорового финала «Симфонии №9» Бетховена.

Китайское правительство субсидировало билеты, чтобы позволить как можно большему количеству людей посетить мероприятие. Самые дешевые билеты будут в диапазоне от 50 до 80 юаней, а самые дорогие — порядка 1000 юаней, сообщает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай проведет неделю военной культуры в Египте с целью демонстрации развития китайских вооруженных сил и укрепления дружбы и взаимного доверия между египетскими и китайскими военными.