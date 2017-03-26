Деревня Куда, Иркутская область, 26 марта, 2017, 05:46 — ИА Регнум. В результате исследования биоматериалов 40 животных, которые умерли 24 марта в личном подсобном хозяйстве в деревне Куда Хомутовского муниципального образования Иркутского района, обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

agurri Свиньи

Как пояснила пресс-секретарь Елена Каргина, исследования проводились в московских лабораториях. Был выявлен возбудитель АЧС. Сейчас специалисты начали работу по ликвидации очага опасной инфекции.

«Это первая вспышка африканской чумы свиней, зарегистрированная на территории Иркутской области и в целом в Сибири», — пояснила Каргина.

Так, в рамках соответствующих мер будет уничтожено около 530 голов свиней в пятикилометровой карантинной зоне вокруг очага заражения. Это необходимо для предотвращения распространения АЧС.

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Население проинформировали о таких мерах. Местные жители, в свою очередь, с пониманием отнеслись к мерам предосторожности, так как обеспокоены из-за возможного распространения вируса. Владельцы свиней получат компенсацию. Каргина отметила, что сейчас размер вынужденного убоя скота устанавливается.

Отметим, что африканская чума свиней является крайне заразным вирусным заболеванием, которым страдает скот. Для человека эта болезнь неопасна.

Как ранее писало ИА REGNUM, за неделю в Литве из-за АЧС погиб 21 дикий кабан. Для того, чтобы максимально эффективно контролировать африканскую свиную чуму, Европейская комиссия, Организация по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, а также еще несколько других организаций инициировали однодневные курсы. На них специалисты ЕК представили последнюю информацию о контроле над популяцией кабанов.