Улан-Удэ, 26 марта, 2017, 05:39 — ИА Регнум.



Hans Силует автобуса

В результате ДТП, произошедшего в Заиграевском районе Бурятии, погибли два человека и более десяти человек получили ранения, сообщает 26 марта пресс-служба республиканского управления МВД.

Как стало известно, авария произошла 25 марта в 19:15 в семи километрах от села Челутай Заиграевского района республики.

По уточненным данным, 26-летняя водитель легкового автомобиля Infiniti не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство было вынесено на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с движущимся микроавтобусом, выполнявшим маршрут «Новоильинск — Улан-Удэ».

В результате столкновения водители обоих транспортных средств скончались на месте. 11 пассажиров автобуса, в числе которых два мальчика трех и четырех лет с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.

На месте трагедии работают эксперты. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.