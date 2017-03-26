Пекин, 26 марта, 2017, 05:37 — ИА Регнум. Китайская компания Baidu (Байду) планирует построить второе исследовательский и конструкторский центр на территории Силиконовой долины в целях проведения перспективных разработок по созданию искусственного интеллекта, передает 25 марта гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

geralt Искусственный интелект

Крупнейший китайский поисковик дополнительно откроет 150 вакансий в этих целях на территории США. Baidu уже приняла на работу 200 человек в калифорнийском городе Саннивейл в США на свою первую площадку. Два офиса будут расположены на удалении одного километра друг от друга.

«Все большее значение в глобальной стратегии Baidu начинает играть привлечение талантов мирового класса», — говорится в заявлении компании.

Компания поставила себе приоритетом создание искусственного интеллекта как нового способа получения прибыли и восстановления утраченных позиций на родине в конкуренции с такими гигантами, как Tencent и Alibaba Group. В компании Baidu работает свыше 1300 инженеров со всего Китая и США, передает SCMP.