Вашингтон, 26 марта, 2017, 05:26 — ИА Регнум.



BRAIN_PAIN Пуля

В результате авиаударов США в афганской провинции Пактика был уничтожен один из лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Ясин, сообщает 25 марта пресс-служба оборонного ведомства США.

Операция, в результате которой был ликвидирован террорист, прошла 19 марта в провинции Афганистана Пактика. Сообщается, что Ясин был причастен к серии террористических актов, в ходе которых погибли десятки мирных жителей.

Ликвидированный террорист был связан с террористической группировкой «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во время теракта, произошедшего 20 сентября 2008 года в столице Пакистана Исламабаде, погибли два военнослужащих ВВС США Родольфо Родригес и Мэтью О’Брайант.

По данным Пентагона, именно Ясин ответственен за нападение на автобус с командой по крикету Шри-Ланки в 2009 году, во время которого было убито восемь человек, в том числе шесть полицейских. Шесть членов команды получили ранения.

По словам министра обороны США Джима Маттиса, «Смерть Кари Ясина свидетельствует о том, что террористы, порочащие ислам и намеренно целящиеся в невинных людей, не уйдут от правосудия».