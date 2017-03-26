После провала с Obamacare Трамп будет добиваться снижения налогов
Чарлстон, США, 26 марта, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Работая с Конгрессом, президент США Дональд Трампа планирует добиться проведения реформ, в результате которых налоговое бремя для граждан и корпораций страны будет снижено. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс во время своего выступления на встрече с представителями малого бизнеса в Чарлстоне (Западная Вирджиния).
Пенс подчеркнул, что Трамп намерен добиться самого значительного снижения для американцев со времен Рональда Рейгана. Новая администрация президента США хочет снизить налоги для корпораций с нынешних 35% до 15%, заставив «американскую экономику вновь работать».
В то же время инициатива нового американского лидера отменить законопроект, введенный прежней администрацией и получивший название Obamacare, оказалась неудачной. Республиканцам в нижней палате Конгресса не удалось собрать необходимое число голосов — документ не стали ставить на голосование.
Пенс заявил, что Конгресс просто был не готов к таким изменениям. Однако Республиканская партия еще вернется к законопроекту, пообещал вице-президент.
Сокращение налогов — одно из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Так, в сентябре 2016 года, когда до выборов оставалось несколько месяцев, миллиардер предложил полностью упразднить федеральный подоходный налог для граждан, не состоящих в браке и зарабатывающих менее $25 тыс. в год, а также семей, которые ежегодно получают менее $50 тыс.
Между тем сейчас в Соединенных Штатах — семь ступеней подоходной налоговой шкалы: от 10% до почти 40%. Трамп изначально предлагал снизить верхнюю планку до 25%. В этом случае, по мнению Трампа, экономика США вырастет на 3 или 6%.
Свои планы по поводу облегчения налогового бремени Трамп вновь подтвердил в конце февраля, выступая на ежегодной Конференции консервативной политической деятельности CPAC. Тогда американский лидер заявил, что новая администрация Белого дома снизит налоги для среднего класса и корпораций. Причем Трамп пообещал, что Налоговой кодекс отныне будет понятен всем.