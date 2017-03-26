Чарлстон, США, 26 марта, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Работая с Конгрессом, президент США Дональд Трампа планирует добиться проведения реформ, в результате которых налоговое бремя для граждан и корпораций страны будет снижено. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс во время своего выступления на встрече с представителями малого бизнеса в Чарлстоне (Западная Вирджиния).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Пенс подчеркнул, что Трамп намерен добиться самого значительного снижения для американцев со времен Рональда Рейгана. Новая администрация президента США хочет снизить налоги для корпораций с нынешних 35% до 15%, заставив «американскую экономику вновь работать».

В то же время инициатива нового американского лидера отменить законопроект, введенный прежней администрацией и получивший название Obamacare, оказалась неудачной. Республиканцам в нижней палате Конгресса не удалось собрать необходимое число голосов — документ не стали ставить на голосование.

Пенс заявил, что Конгресс просто был не готов к таким изменениям. Однако Республиканская партия еще вернется к законопроекту, пообещал вице-президент.

Сокращение налогов — одно из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Так, в сентябре 2016 года, когда до выборов оставалось несколько месяцев, миллиардер предложил полностью упразднить федеральный подоходный налог для граждан, не состоящих в браке и зарабатывающих менее $25 тыс. в год, а также семей, которые ежегодно получают менее $50 тыс.

Между тем сейчас в Соединенных Штатах — семь ступеней подоходной налоговой шкалы: от 10% до почти 40%. Трамп изначально предлагал снизить верхнюю планку до 25%. В этом случае, по мнению Трампа, экономика США вырастет на 3 или 6%.

Свои планы по поводу облегчения налогового бремени Трамп вновь подтвердил в конце февраля, выступая на ежегодной Конференции консервативной политической деятельности CPAC. Тогда американский лидер заявил, что новая администрация Белого дома снизит налоги для среднего класса и корпораций. Причем Трамп пообещал, что Налоговой кодекс отныне будет понятен всем.